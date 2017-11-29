ТРК "Алекс"
На запорізькому заводі «Перетворювач» пройшли обшуки

                     Відповідальних осіб підозрюють у постачанні військового обладнання до країни-агресора. Запорізький завод «Перетворювач» належить до стратегічних українських підприємств і виготовляє спеціалізовану техніку в тому числі для металургії, енергетики, машинобудування. Втім продукція підприємства – перетворювачі, можуть мати подвійне призначення і використовуватися у військових цілях. Наразі є підозра у поставках військового обладнання в Росію, в тому числі комплектуючих для підводних човнів. Ще минулого року російські спецслужби із застосуванням фірм-прокладок, що були оформлені на громадян Російської федерації, намагались налагодити постачання високотехнологічного обладнання українського виробництва в обхід санкцій. Ділки збиралися легально придбати товари подвійного призначення на фірми-резиденти та переправити продукцію до країни-агресора. Під час обшуків на підприємстві та у фігурантів справи вилучені зразки обладнання подвійного призначення, яке направлено на експертизу. Триває слідство за статтею «державна зрада».

 

 

 

29.11.2017
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