На трасі Харків-Сімферополь поблизу Степногорська відбулася ДТП. «Хюндай» лоб у лоба врізався у вантажівку. Легковик від удару зім’яло, його водій і пасажир загинули на місці, повідомляють в обласному управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій.

29.11.2017