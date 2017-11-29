|
Двоє загиблих у ДТП біля Запоріжжя
|
На трасі Харків-Сімферополь поблизу Степногорська відбулася ДТП. «Хюндай» лоб у лоба врізався у вантажівку. Легковик від удару зім’яло, його водій і пасажир загинули на місці, повідомляють в обласному управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій.
29.11.2017
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!