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Порушення правил дорожнього руху у Запоріжжі
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Водій приміської маршрутки на Північному шосе виїхав на залізничний переїзд на червоний сигнал світлофору. Спроба повернутися на безпечну відстань мала успіх, проте патрульні зафіксували порушення. На водія склали протокол і вилучили в нього права. Замість них він отримав тимчасовий дозвіл.
29.11.2017
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