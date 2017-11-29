Порушення правил дорожнього руху у Запоріжжі Водій приміської маршрутки на Північному шосе виїхав на залізничний переїзд на червоний сигнал світлофору. Спроба повернутися на безпечну відстань мала успіх, проте патрульні зафіксували порушення. На водія склали протокол і вилучили в нього права. Замість них він отримав тимчасовий дозвіл.











29.11.2017 Водій приміської маршрутки на Північному шосе виїхав на залізничний переїзд на червоний сигнал світлофору. Спроба повернутися на безпечну відстань мала успіх, проте патрульні зафіксували порушення. На водія склали протокол і вилучили в нього права. Замість них він отримав тимчасовий дозвіл.29.11.2017 ВАЖНО megogo.net.

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