Урочистий захід, присвячений відразу двом знаменним датам, проходив у концертному залі театрі імені Магара. Міжнародний день інвалідів відзначають третього грудня, волонтерів – двома днями пізніше. Об’єднали дати в один захід недаремно, адже одні допомагають іншим не залишатися наодинці із власними проблемами та негараздами, до яких більшості немає діла.

Юлія Олефіренко, заступник голови Запорізької обласної організації «Червоного хреста»: «человек когда приходит, его обучают, расскажут, какие есть направления, единственное, что «Красный Крест» – это международная организация и у нас есть семь основополагающих принципов, эти принципы не всем нравятся и когда к нам человек приходит и не поддерживает их, мы его перенаправляем в другие организации, которые занимаются волонтерами для того, чтобы человек не потерялся, если у него есть желание оказывать помощь, то мы будем всячески помогать ему это делать».

Загальні зусилля поєднуються в прагненні допомогти людям із обмеженими можливостями. Це першочергово підтримується на рівні місцевої влади та профільних установ. Щоб не чекати допомоги з боку центральних органів, обласна влада працює на благо незахищених верств населення.

По завершенні заходу грамотами обласної державної адміністрації були нагороджені найактивніші працівники профільних соціальних установ, медичних закладів, громадських організацій

29.11.2017