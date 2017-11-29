|
У театрі імені Магара відбувся урочистий захід, присвячений проведенню Міжнародного дня інвалідів та волонтерів
|
Урочистий захід, присвячений відразу двом знаменним датам, проходив у концертному залі театрі імені Магара. Міжнародний день інвалідів відзначають третього грудня, волонтерів – двома днями пізніше. Об’єднали дати в один захід недаремно, адже одні допомагають іншим не залишатися наодинці із власними проблемами та негараздами, до яких більшості немає діла.
Юлія Олефіренко, заступник голови Запорізької обласної організації «Червоного хреста»: «человек когда приходит, его обучают, расскажут, какие есть направления, единственное, что «Красный Крест» – это международная организация и у нас есть семь основополагающих принципов, эти принципы не всем нравятся и когда к нам человек приходит и не поддерживает их, мы его перенаправляем в другие организации, которые занимаются волонтерами для того, чтобы человек не потерялся, если у него есть желание оказывать помощь, то мы будем всячески помогать ему это делать».
Загальні зусилля поєднуються в прагненні допомогти людям із обмеженими можливостями. Це першочергово підтримується на рівні місцевої влади та профільних установ. Щоб не чекати допомоги з боку центральних органів, обласна влада працює на благо незахищених верств населення.
По завершенні заходу грамотами обласної державної адміністрації були нагороджені найактивніші працівники профільних соціальних установ, медичних закладів, громадських організацій
29.11.2017
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!