Вночі в місті пройшов дощ, через низьку температуру утворився шар льоду. Щоб дістатися на роботу, потрібно було докласти чимало зусиль, адже тротуари були посипані не всюди. Як уникнути травм - рятувальники розповіли про запобіжні заходи.

Юлія Цивірко, головний фахівець сектору зв’язків зі ЗМІ, та роботи з громадськістю: «Для пішоходів рекомендуємо змайструвати перед виходом льодоступи, вагітним жінкам, та людям похилого віку не рекомендуємо виходити в таку погоду на вулицю, для водіїв просимо бути пильними і уважними адже шлях при такій погоді може збільшуватися, тому їхати повільно і перебути свою машину в зимову гуму».

29.11.2017