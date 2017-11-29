ТРК "Алекс"
На вулицях Запоріжжя справжнісінька ковзанка
           Вночі в місті пройшов дощ, через низьку температуру утворився шар льоду. Щоб дістатися на роботу, потрібно було докласти чимало зусиль, адже тротуари були посипані не всюди. Як уникнути травм - рятувальники розповіли про запобіжні заходи.

           Юлія Цивірко, головний фахівець сектору зв’язків зі ЗМІ, та роботи з громадськістю: «Для пішоходів рекомендуємо змайструвати перед виходом льодоступи, вагітним жінкам, та людям похилого віку не рекомендуємо виходити в таку погоду на вулицю, для водіїв просимо бути пильними і уважними адже шлях при такій погоді може збільшуватися, тому їхати повільно і перебути свою машину в зимову гуму».

 

 

29.11.2017
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