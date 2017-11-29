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На Запоріжжі співробітники податкової міліції вилучили підакцизних товарів майже на 30 мільйонів
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З початку року у рамках операції "Акциз" припинена діяльність 13 "підпільних цехів". Ці "міні-заводи" здебільшого спеціалізувалися на виробництві алкогольного сурогату та неякісних паливно-мастильних матеріалів. За фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв до суду направлено три кримінальних провадження, у тому числі одне – у відношенні організованої злочинної групи. Також перекрито п'ять каналів постачання на територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ввезених поза митним контролем.
29.11.2017
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