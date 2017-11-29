З початку року у рамках операції "Акциз" припинена діяльність 13 "підпільних цехів". Ці "міні-заводи" здебільшого спеціалізувалися на виробництві алкогольного сурогату та неякісних паливно-мастильних матеріалів. За фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв до суду направлено три кримінальних провадження, у тому числі одне – у відношенні організованої злочинної групи. Також перекрито п'ять каналів постачання на територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ввезених поза митним контролем.

29.11.2017