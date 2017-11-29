У Запорізькій області, хвороба продовжує укладати на лікарняні ліжка як дітей, так і дорослих людей. Не щеплені діти схильні до найбільш високого ризику захворювання і розвитку ускладнень, а в деяких випадках можуть навіть загинути. У дорослих кір протікає складніше, дає побічні ефекти у вигляді пневмонії і бактеріального зараження. Тому епідеміологи закликають якомога швидше зробити щеплення, якщо його немає.

Марина Колерова, завідуюча відділенням організації епіддосліджень обласного лабораторного центру МОЗ: «Пока государство предусматривает вакцину только для детей, до 18 лет для них закупается вакцина. Вакцина есть в полном объеме, и сейчас проводятся прививки активно, и в школах в детских, дошкольных. Рекомендуются прививки лицам до 30-ти лет. Но это за личные деньги. Возможно, будет принято решение и будет закуплена вакцина, и для этого контингента, особенно групп риска, которые общаются с больным».

Дітям перше щеплення проти кору роблять в дванадцять місяців, друге – в шість років. Якщо нещеплена дитина, якій більше 6 місяців, вступила в контакт з хворим на кір, то захистити її можна, ввівши йому вакцину протягом найближчих 2-3 днів. Для дорослої людини якщо немає щеплення, його можна зробити в будь-який час до 30 років в приватному кабінеті за особисті кошти. Однак, не всі дорослі пам'ятають робилися щеплення чи ні. Тому перед тим як його робити потрібно здати аналізи на наявність антитіл: можливо, ця хвороба вже була, але в прихованій формі. Медики запевняють, що тільки завдяки вакцинації можна уникнути хвороби.

Медики додають, кір проявляється високою температурою, нежиттю, кашлем, висипом, іноді до симптомів додається і блювота. Хвороба небезпечна тим, що може ускладнитися пневмонією або викликати ураження головного мозку. Найчастіше захворюваність на кір зростає в осінньо-зимовий період. Джерелом і резервуаром хвороби є хвора людина. Захворювання передається повітряно-крапельним шляхом від хворої людини при розмові, кашлі або чханні. При підозрі хвороби необхідно негайно звернутися до лікаря.

29.11.2017