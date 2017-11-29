У Запоріжжі затримали банду грабіжників Завдяки оперативно – розшуковим заходам співробітники Нацполіції ліквідували злочинну групу у складі п’яти осіб. Зловмисників зловили «на гарячому», коли вони проникли у квартиру 31-однорічної мешканки Запоріжжя. Жінку зв’язали за допомогою кабельних стяжок, погрожували їй електро шокером і зброєю, в результаті бандити заволоділи грошима та ювелірними виробами. Загалом, бандити протягом 2017-ого року вчинили низку розбійних нападів на території Запорізької та Дніпропетровської областей. Інформацію про об'єкти нападів вони отримували від «навідників», вивчали спосіб життя, розпорядок дня потерпілих, складали план місцевості. Члени угруповання використовували форму спецпідрозділів поліції. Після обшуку квартир і автомобілів фігурантів правоохоронці вилучили зброю, форму, димові шашки, номерні знаки на автомобілі і цінні речі, викрадені у потерпілих. Зловмисники затримані. Відкрито кримінальне провадження за частиною статті - розбій. Вони підозрюються в скоєнні понад п’яти розбоїв і крадіжок. 29.11.2017 ВАЖНО megogo.net.

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