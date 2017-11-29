Стан виплати заборгованості із заробітної плати в запорізькій області погіршується Лише у жовтні борги зросли на 8 мільйонів. Або майже на 8% та перевищили 114 мільйонів гривень. Стан виплати заробітної плати та погашення заборгованості обговорювали на засіданні обласної профільної комісії. Борги економічно активних підприємств у жовтні збільшились на 8 мільйонів або на 10% та становили 84 мільйона гривен. Насамперед це зумовлено зростанням боргів у структурних підрозділах «Запоріжжяобленерго». На 1 листопада їх сума становила 66 мільйонів гривень або більше половини всій заборгованості. Динаміка погашення боргів із заробітної плати продовжує визначатись ситуацією на 46 підприємствах державного сектора економіки, де борги становлять 93 млн. грн. або 82% від загальної суми. У центрі льотної підготовки Покришкіна планують задля вирішення проблем долучити інвестора. На підприємства приватної форми власності припадає майже 18 млн. грн. або 16% боргів. Майже всі керівники, викликані на комісію, ігнорують засідання. Найбільшу тривогу викликає стан справ у ЗЗВА – там заборгованість склала майже 15 млн. грн. Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери складає 2 млн. грн. які припадають на Токмацьку районну лікарню. За підсумками засідання прийняті протокольні рішення щодо забезпечення стабілізації господарської діяльності підприємств та контролю за графіками погашення заборгованості. 29.11.2017 ВАЖНО megogo.net.

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