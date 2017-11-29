Керівник та учасники народного ансамблю запорізької поліції розповіли, чим будуть дивувати на черговому благодійному концерті. Творчий пісенний колектив запорізької поліції був створений у 1990 році. За час свого існування встиг отримати не тільки всеукраїнське визнання у різноманітних конкурсах та фестивалях. Сьогодні у складі колективу – 34 учасники. Важливий фактор – відсутність вимоги обов’язкового придбання квитка. Наступний концерт «Пернача» не виключення, він також буде благодійним. На ньому, за словами учасників ансамблю, поціновувачів народної творчості і співучої української мови будуть дивувати багатою кількістю нових композицій та оригінальністю сценічних постановок.

Олександр Мацкевіч, керівник народного ансамблю «Пернач»: «у концерті ми плануємо виконати 27 творів, з них більш 20 творів будуть новими з цього репертуару, тому я запрошую дуже, ці твори цікаві, самобутні, це як і авторські твори, так і народні твори, дуже буде гарна постановка».

Концерт народного ансамблю «Пернач» відбудеться 10 грудня о 14-ій годині у палаці культури «Титан».

29.11.2017