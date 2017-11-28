Отдых по моторовски Активний відпочинок. Молодіжна організація підприємства «МОТОР СІЧ» кожного року оздоровлюється в санаторії-профілакторії в селі Андріївка. Щодня тут - цікаві та оригінальні заходи. Вони гідно працюють на розвиток авіабудування країни, і можуть не менш гідно відпочити в одному із мальовничих куточків області, на березі Дніпра в селі Андріївка. Саме тут розташован санаторій-профілакторій підприємства «МОТОР СІЧ». На природі моторобудівельники організували активні "Веселі старти", а перемогу в цьому конкурсі здобула команда «Ласуни». Розваги на свіжому повітрі – корисні, адже цьому сприяє насичений аромат хвої. Найкращі працівники моторобудівельники кожного року відпочивають у санаторії-профілакторії. Головне, що тут можна не тільки оздоровитися, а й знайти нові знайомства гідно проводячи своє дозвілля. Фінальним етапом став довгоочікуваний ярмарок, в якому прийняли участь і наша знімальна група. На ярмарку функціонували п’ять секцій із оригінальними незвичними конкурсами. Молодіжна організація підприємства «МОТОР СIЧ» знову довела, що такі заходи сприяють як особистому розвитку, так і професійному. Також фахівці обмінюються думками і досвідом роботи. Додають, впевнені що саме такий відпочинок дає поштовх для більш якісної праці. 28.11.2017 ВАЖНО megogo.net.

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