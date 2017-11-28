В Запоріжжі почала діяти нова система отримання водійських прав Постановою кабінету міністрів України затверджена постанова, яка вносить зміни в положення про порядок видачі водійських посвідчень і допуску громадян до керування транспортними засобами. Від сьогодні водії-початківці будуть отримувати права за новими правилами. Головна зміна – перше водійське посвідчення в сервісних центрах міністерства внутрішніх справ видаватиметься на два роки. По завершенні цього терміну власник прав мінятиме їх на постійні. Але за однієї умови. Якщо за ці два роки він не скоїть більше двох порушень. Якщо їх три або більше права водій може отримати лише після складання практичного і теоретичного іспитів. А у випадку позбавлення водійського посвідчення протягом цих двох років, воно знищується. І тому, хто бажає отримати його знову, доведеться пройти весь шлях спочатку – навчання в автошколі і подальше складання іспитів. Є ще одне обмеження – швидкісне, і діє воно навіть поза межами населених пунктів. 28.11.2017 ВАЖНО megogo.net.

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