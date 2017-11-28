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У Запоріжжі вночі горіли автомобілі
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Близько четвертої години ранку у подвір’ї багатоповерхівки на вулиці Новокузнецькій спалахнула «Ауді». Машина, за свідченням мешканців, згоріла вщент за лічені хвилини. Повністю ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося близько п’ятої години ранку. Постраждалих серед людей немає. В результаті пожежі зайнялися ще два автомобіля – «Нісан» та «Сеат», що стояли поблизу. Дві з трьох понівечиних машин належали молодій сім’ї, а саме двадцяти дев'ятирічній жінці. Власники й гадки не мають, хто міг таке зробити і за що. Втім правоохоронці повідомляють, до проведення усіх експертиз основна версія події – самозаймання.
28.11.2017
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