Близько четвертої години ранку у подвір’ї багатоповерхівки на вулиці Новокузнецькій спалахнула «Ауді». Машина, за свідченням мешканців, згоріла вщент за лічені хвилини. Повністю ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося близько п’ятої години ранку. Постраждалих серед людей немає. В результаті пожежі зайнялися ще два автомобіля – «Нісан» та «Сеат», що стояли поблизу. Дві з трьох понівечиних машин належали молодій сім’ї, а саме двадцяти дев'ятирічній жінці. Власники й гадки не мають, хто міг таке зробити і за що. Втім правоохоронці повідомляють, до проведення усіх експертиз основна версія події – самозаймання.

28.11.2017