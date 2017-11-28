Капітальний ремонт за бюджетні кошти – нагорода чи кара? Двоповерхівка по вулиці Механічній,33 потребувала ремонту покрівлі. Старий ще радянський шифер протікав у кількох місцях. Люди писали звернення і ось, бажане рішення – літом 2015 року будинок потрапив до переліку капітальних ремонтів. Провели тендер. Переможець приступив до виконання робіт. Найперше – капітально зачистили горище, говорять місцеві. Наступний крок – демонтаж старої покрівлі. До речі старий шифер без сорому продавали охочім прямо у дворі будинку, говорять люди. Крім того мали замінити ще й дерев’яний каркас. Та не судилося. Сьогодні покрівля вигляд -неякісний тонкий шифер потріскався ще в процесі монтажу, тож, сухої стелі мешканці цього будинку так і не дочекалися навіть після капітального ремонту. Листування з замовником капремонту КП «Основаніє» результату не дало. Все що зробили – замазали мастикою щілини. Тепер вода тече через мастику. Та й крайніх не знайти. Бо компанія «Колді», що виконувала роботи за тендером та має впродовж трьох років надавати гарантійний ремонт своїх недоліків, зараз в стані ліквідації. Крім того, згідно даних реєстру судових справ України ця контора є фігурантом кримінального провадження про розтрату бюджетних коштів у Запоріжжі, як така, що має ознаки фіктивності. А людям тепер черпати воду. Бо вже і «Основанія» немає і компанії підрядника. Нова ж керуюча компанія «Мрія» вже провела дослідження проблеми. Говорять, проблему з покрівлею внесуть до графіку поточних ремонтів. А в департаменті житлово-комунального господарства рекомендують знову звернутися до них із заявою, адже поки компанія підрядника зовсім не щезла після ліквідації, можна спробувати змусити їх усунути недоліки своєї роботи. 28.11.2017 ВАЖНО megogo.net.

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