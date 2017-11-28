Передати показання електролічильника, отримати інформацію про обсяги спожитої електроенергії, нарахування, оплати та сформувати рахунок можна самостійно. «Запоріжжяобленерго» нагадав споживачам, що вони можуть скористатися послугами «Персонального кабінету» на офіційному сайті компанії www.zoe.com.ua треба вибрати розділ «Особистий кабінет» і зареєструватися. Зараз послугами «Персонального кабінету» можуть скористатися мешканці Запоріжжя, а також Василівського, Вільнянського, Гуляйпільського, Запорізького, Оріхівського, Приазовського, Приморського та Чернігівського районів. Обіцяють підключити також інші райони і міста області.

28.11.2017