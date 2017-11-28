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У Бердянську військовий підірвався на гранаті
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Вибух стався близько дванадцяти ночі, загинув 22-річний солдат однієї з військових частин Повітряного командування “Схід“. Інших постраждалих немає. Зазначена подія трапилася в позаслужбовий час, та непов’язана з виконанням службових обов’язків, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ. За даним фактом призначено службове розслідування.
28.11.2017
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