Вибух стався близько дванадцяти ночі, загинув 22-річний солдат однієї з військових частин Повітряного командування “Схід“. Інших постраждалих немає. Зазначена подія трапилася в позаслужбовий час, та непов’язана з виконанням службових обов’язків, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ. За даним фактом призначено службове розслідування.

28.11.2017