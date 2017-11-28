ТРК "Алекс"
У Запоріжжі робітники лісогосподарських колективів вийшли на акцію

                 В Запоріжжі також провели мітинг задля збереження галузі та захисту лісів краю. Виступ був направлений в першу чергу, щоб привернути увагу депутатів обласної ради та отримати підтримку щодо відновлення фінансування державних лісогосподарських підприємств області з державного бюджету. Другий рік поспіль держава не фінансує роботи з охорони, захисту лісів та створенню нових лісових насаджень. Як наслідок, понад 76 тисяч гектарів лісів Запорізької області, залишилися практично без охорони від пожеж, без захисту від шкідників та хвороб, а також і від самовільних вирубок. Відсутність бюджетного фінансування призвело до втрати майже 600 робочих місць, 2 сотні людей перебували у відпустках без збереження зарплати. Свого часу лісосмуги дозволили зупинити пилові бурі. Лісівники усвідомлюють, що наближається екологічна криза. Зараз підприємства - на межі банкрутства. Весняні та осінні лісопосадкові роботи не проводяться. Завчасно вирощений садівний матеріал залишився невикористаним. З початку року в лісовому фонді області виникло більше трьох сотень пожеж на 850-ти гектарах. Збитки склали більше 7 млн.грн. У цей час у КабМіні схвалюють «Стратегію реформування лісового господарства на період до 2022 року». Цим передбачається створення «новоутвореного суб’єкта господарювання з корпоративними правами». Але працівники лісогосподарських підприємств ще мають надію, що держава зверне увагу на проблеми у лісовому секторі. Тому вимагають підтримки депутатів обласної ради щодо відновлення фінансування державних лісогосподарських підприємств області з державного бюджету.

 

28.11.2017

 
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