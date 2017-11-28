На вулиці Сєдовців в Мелітополі під час патрулювання зупинили автомобіль «Тойота» під керуванням 32-річного чоловіка. Під час огляду транспортного засобу виявили та вилучили пістолет з ознаками переробки та 8 набоїв калібру 9 мм.

28.11.2017