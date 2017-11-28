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Кримінальні новини Мелітополя
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На вулиці Сєдовців в Мелітополі під час патрулювання зупинили автомобіль «Тойота» під керуванням 32-річного чоловіка. Під час огляду транспортного засобу виявили та вилучили пістолет з ознаками переробки та 8 набоїв калібру 9 мм.
28.11.2017
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