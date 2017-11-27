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ДТП із постраждалими у Запоріжжі
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Пізно ввечері навпроти центрального автовокзалу пішохідному переході 22-річний водій «Mitsubishi Lancer» збив двох 17-річних дівчат. Швидка госпіталізувала потерпілих в обласну лікарню. На місці події працювали співробітники поліції, також викликали слідчого по ДТП з потерпілими
27.11.2017
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