Пізно ввечері навпроти центрального автовокзалу пішохідному переході 22-річний водій «Mitsubishi Lancer» збив двох 17-річних дівчат. Швидка госпіталізувала потерпілих в обласну лікарню. На місці події працювали співробітники поліції, також викликали слідчого по ДТП з потерпілими

27.11.2017