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Фінансові шахрайки у Запоріжжі
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Вихідними у квартиру пенсіонерки під виглядом працівників соціальної служби потрапили дві жінки. Під приводом обміну старих купюр на нові одна з правопорушниць відволікала постраждалу, інша, вистеживши місце зберігання, вкрала гроші. При намаганні затримати злодійок пенсіонерку вдарили. Після виклику поліції згодом нападниць затримали. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі
27.11.2017
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