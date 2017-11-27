Вихідними у квартиру пенсіонерки під виглядом працівників соціальної служби потрапили дві жінки. Під приводом обміну старих купюр на нові одна з правопорушниць відволікала постраждалу, інша, вистеживши місце зберігання, вкрала гроші. При намаганні затримати злодійок пенсіонерку вдарили. Після виклику поліції згодом нападниць затримали. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі

27.11.2017