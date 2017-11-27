Хюндай проти Фольксвагену. Сьогодні на проспекті Соборному в районі площі Поляка сталася ДТП за участю іномарок. Водій Хюндай не вибрав безпечні швидкість і дистанцію, в результаті чого і зіткнувся із машиною попереду. Ніхто з людей не постраждав. На винуватця аварії склали адмінпротокол.

27.11.2017