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ДТП у Запоріжжі
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Хюндай проти Фольксвагену. Сьогодні на проспекті Соборному в районі площі Поляка сталася ДТП за участю іномарок. Водій Хюндай не вибрав безпечні швидкість і дистанцію, в результаті чого і зіткнувся із машиною попереду. Ніхто з людей не постраждав. На винуватця аварії склали адмінпротокол.
27.11.2017
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