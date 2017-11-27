Молодіжна академія поліції поповнюється новими вихованцями На урочистому заході, де юні школяри присягали на вірність своїй майбутній альма-матер, побувала і наші журналісти. Молодіжна академія поліції була створена у 2008-ому році на базі профільного центру підготовки поліцейських. Головним завданням на перспективу було виховати юних патріотів за всіма статтями – навчити їх самобороні, дисципліні, відповідальності за свої слова та вчинки, виховати дух справжнього патріотизму. Під такими гаслами працюють і дотепер. На урочистому заходу більше тридцяти учнів із декількох шкіл Шевченківського району присягали на вірність Молодіжній поліцейській академії. Серед них, можливо, і майбутні правоохоронці. На початку заходу їх вiтають старші товариші - керівник центру підготовки поліцейських та представники силових відомств. Потім після неквапливої офіційної частини юним патріотам, що вступили до лав Молодіжної поліцейської академії, пов'язали галстуки. По завершенні заходу перед присутніми виступили вихованці обласної федерації козацького бойового мистецтва «Спас». Новоспечені вихованці академії у перспективі також оволодіють різними стилями єдиноборств та навчаться тому, що стане в нагоді для кожного справжнього патріота. 27.11.2017 ВАЖНО megogo.net.

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