Детінізація земельних відносин - додаткові фінансові ресурси місцевим бюджетам З початку року надходження плати за землю у Запорізькій області склали майже 911 мільйонів гривень. Це на 130 мільйонів перевищує минулорічні показники. На зростання доходів бюджетів вплинуло прийняття органами місцевого самоврядування нових ставок земельного податку та розмірів орендної плати, застосовання підвищеного коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки землі та нової грошової оцінки землі у деяких населених пунктах, у тому числі, в обласному центрі, повідомляє прес-служба ДФС у Запорізькій області. 27.11.2017 ВАЖНО megogo.net.

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