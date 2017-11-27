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Программа развития бизнеса в Запорожье
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В обласному центрі відбулася презентація Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Запоріжжя на 2017-2021 роки. В рамках проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) до фінансування її заходів долучиться Фонд сприяння розвитку малих та середніх підприємств. У рамках проекту «Проміс» провели експрес-аналіз бізнес клімату у Запоріжжі. За статистикою на початок року тут працювало близько 37 тисяч підприємців, таких чином тільки за минулий рік їх чисельність скоротилась на 24%. Серед перешкод, що заважають, називають відсутність дієвої комунікації між владою та бізнесом, неефективність політики щодо оренди земельних ділянок, значне зростання ставок та інше. На подолання всіх цих проблем та й спрямована програма розвитку малого та середнього підприємництва. Щодо перспектив малого та середнього бізнесу у Запоріжжя – міська влада вважає цікавою участь у муніципальному енерго плані та туристичній сфері. На фінансування заходів програми розвитку на наступний рік передбачено близько 5, 5 млн. грн. Крім того, експерти з розвитку бізнесу Проекту ПРОМІС обіцяють надати рекомендації з розробки проектів в рамках Фонду сприяння розвитку малих і середніх підприємств, який виділяє від 20 до 40 тисяч канадських доларів на реалізацію одного проекту, а таких проектів може бути багато.
27.11.2017
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