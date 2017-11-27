«Козачка-КПУ» провела матч із баскетболістками «Скіф-Спартак» Перший крок до кубку України зроблений. Відроджена «Козачка-КПУ» без проблем розібралася вдома із баскетболістками «Скіф-Спартак», хоча домашнім матчем це було складно назвати, адже за день до цієї зустрічі місце проведення було змінене. Замість звичної спортивної зали КПУ кубкову зустріч провели у палаці спорту «Запоріжалюмінбуд». Першими відкривають рахунок гості, підопічні подружжя Олени та Андрія Жержерунових діяли не так впевно, їм знадобилося чимало часу аби розкачатися. Закінчилася стартова десятихвилинка за хиткої, але переваги та запоріжанок 10:8. І чим ближче до великої перерви баскетболістки «Козачки» нарощували темп і влучні кидки у виконанні Дар’ї Штури та капітана Світлани Маляр збільшують різницю на табло. Розіграв чудову комбінацію на останніх секундах другої чверті запоріжанки пішли на перерву вже з подвійною перевагою 26:13. Підопічні Олени Жержерунової результативно продовжили грати і на старті третьої чверті. Чимало очок дівчата заробили з лінії штрафної, адже львів’янки багато фолили за що і були не раз покарані. Гості намагалися відігратися та марно. Закінчилась третя десятихвилинка знову фолом і штрафним, що правда Катерина Тихонова його не реалізувала. Втім особливо це на результаті не позначилося 42:25. І певно що запоріжанки вже трохи здали темпу, чим і скористалися баскетболістки «Скіф-Спартак». Таймаут дещо збадьорив гравчинь «Козачки» і за пять хвилин до фінальної сирени дотискають суперниць. Крапку в цьому доволі не простому двобоїставить капітан Світлана Маляр – 56:38. 27.11.2017 ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Ноябрь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30