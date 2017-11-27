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«Осіння мозаїка» у Запоріжжі
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Ось вже протягом 25 років, танцювальна студія під керівництвом Олени та Андрія Книш, готує все нові покоління танцюристів, які підкорюють не тільки українські але й світові майданчики. Змагання відбуваються двічі на рік – весною та восени. У різних класах та категоріях виступає вражаюча кількість учасників. «Осіння мозаїка» відрізняються особливою атмосферою, куди приїжджають найсильніші танцювальні пари зі всієї країни, аби поборотися за призові місця та показати свою програму. Для юних танцюристів ці змагання можливість підвищити свою майстерність та набратися досвіду. А от для досвідчених спортсменів – підготовка до майбутніх турнірів.
27.11.2017
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