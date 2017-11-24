23 листопада до Дня Гідності та Свободи біля Комунального закладу „Академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В. Г.Магара” Запорізької обласної ради пройшла театралізована композиція „Читаємо поезію Майдану” („Майдан стоїть в душі і серці…”), яку підготувала режисер-постановник – головний режисер театру Тетяна Лещова.

Оформлення композиції передавало атмосферу та емоційний настрій тих героїчних подій. У читанні віршів взяли участь актори драми та вокалу Світлана Ромашко, Галина Астаф’єва, Аліна Савицька, Світлана Ремжина, Вікторія Середа, Вадим Васільєв, Поліна Чувашова, Катерина Єгоричева, Антон Попудренко, Євген Ковалевський, Максим Ігнатьєв, Олеся Плохоткіна, Клара Щедріна, Сергій Собержанський, Костянтин Шадрін, Віталій Павелко, Дмитро Клопот, Вадим Кир’ян, Дмитро Захаров, Алла Білоцерковець та Галина Капралова.

Учасники театралізованої композиції нагадали про високий патріотизм героїв Майдану. У виконанні акторів театру прозвучали вірші Ірини Босяк, Наталії Лавлєнцевої, Богдана Бенюка, Василя Зими, Світлани Пазиченко, Олени Іськової, Богдана Яремченка та невідомих авторів. Ввечері цього ж дня Київський театр „Колесо” презентував у театрі мистецький проект „Ми – Майдан”.

Також до Дня Гідності та Свободи в театрі для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїстів, студентів вищих навчальних закладів відбувся показ вистави „Гетьман Мазепа” Б.Лепкого (режисер-постановник заслужений діяч мистецтв України Є.Головатюк).

Слова вдячності акторам і творчій групі заходу прозвучали від безпосереднього учасника героїчних подій на Майдані у м. Києві, командира отряду „Запорізька Січ” Сергія Сірко. Також учасникам театралізованої композиції „Майдан стоїть в дущі і серці...” подякували присутні на заході заслужені працівники культури України - директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Владислав Мороко та директор театру Володимир Панькін.

24.11.2017