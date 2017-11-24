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Підпільні казино – ліквідовано
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У Запоріжжі співробітники прокуратури і Служби безпеки України ліквідували мережу підпільних гральних закладів в чотирьох районах міста. Крім того, в ході операції було вилучено 50 одиниць гральної техніки, в тому числі 36 ігрових апаратів. Про це повідомили в прес-службі прокуратури області.
24.11.2017
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