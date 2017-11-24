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У Запоріжжі ледь не вибухнула палаюча машина
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Вечором 23 листопада в Шевченківському районі по вулиці Полякова загорівся автомобіль. За інформацією очевидців, автомобіль був обладнаний газовим балоном. На місці працювали два екіпажі пожежних, вибуху вдалося уникнути. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
24.11.2017
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