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Сквер навпроти Запорізького обласного театру ляльок дуже дивним способом приводять до ладу
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Робочі спочатку поклали бруківку, а тільки потім вирішили формувати підстави для клумб з бетону. За новим тротуаром безцеремонно проїхалася машина з бетономішалкою, залишивши незгладимий слід на бруківці. Тепер ремонтникам доведеться перекладати всі заново.
24.11.2017
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!