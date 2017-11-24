Робочі спочатку поклали бруківку, а тільки потім вирішили формувати підстави для клумб з бетону. За новим тротуаром безцеремонно проїхалася машина з бетономішалкою, залишивши незгладимий слід на бруківці. Тепер ремонтникам доведеться перекладати всі заново.

24.11.2017