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Лицензирование алкоголя и табака
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За право торгувати підакцизною продукцією - майже 32 мільйона гривень. Сплатили за 10 місяців поточного року запорізькі підприємці. Порівняно з минулим роком місцева казна отримала додатково понад 400 тисяч. Лише за попередній місяць торговці підакцизною продукцією перерахували за дозволи більше 3 мільйонів. Трьом тисячам представникам роздрібної торгівлі фіскальна служба видала майже 8 тисяч ліцензій, з яких на реалізацію алкоголю –4,5 тисячі. Річна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8000 гривень на кожний окремий касовий апарат, а тютюновими виробами – 2000 гривень.
24.11.2017
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