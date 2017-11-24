У Запорізькій обласній клінічній лікарні до здачі крові долучилися студенти, ректори і навіть керівництво шпиталю. Студентка Запорізького Національного Університету Юлія Карнаушенко, прийшла стати донором. Адже не з чуток знає, що допомога людині яка потребує переливання крові, вкрай важлива. Розповідає, досі пам’ятає ситуацію яка сталась з її близьким другом Микитою багато років тому. Хлопець у 12 років захворів раком крові.

Головний лікар Запорізької обласної клінічної лікарні кров здає не вперше, сподівається що своїм прикладом залучить якомога більше людей. Марафон триває, будь-який охочий може долучитись, і можливо своїм вчинком врятує комусь життя. А лікарі нагадують, донором може стати практично будь-яка здорова людина. Припустимий вік від 18 років, напередодні здачі крові з раціону слід виключити жирну їжу і не вживати спиртні напої. Потрібно також обов’язково мати при собі паспорт.

24.11.2017