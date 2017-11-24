У Бердянську відбулося виїзне спільне засідання колегії облдержадміністрації та Ради регіонального розвитку області У рамках заходу обговорили результати обстеження об’єктів соціальної інфраструктури області щодо забезпечення надійності та безпеки їх експлуатації. Одне з найголовніших питань - забезпечення надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури. На виконання доручень Прем’єр-міністра України в містах та районах області були створені постійно діючі комплексні робочі групи. Перевірками встановлено численні недоліки та порушення. Найгірша ситуація склалась у Токмацькому та Чернігівському районах. Також на колегії обговорюють стан невиробничого травматизму. Костянтин Бриль наголошує - фахівці профільних департаментів та місцевої влади отримають протокольні доручення щодо розв’язання порушених проблем. Керівників територій голова облдержадміністрації зобов*язав взяти під контроль освоєння бюджетних коштів і звернув увагу на неприпустимість роздутої чисельності штатів. Крім цього в Бердянську Костянтин Бриль провів зустріч з народними депутатами України. В управління облдержадміністрацій передають 5,5 тисяч км доріг місцевого значення, на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг є 527,4 млн. грн. Проте підтримка нардепів потрібна у виділенні коштів на ремонт доріг державного значення. Перелік питань, актуальних для Запорізького регіону, учасники зустрічі домовилися передати до Кабінету Міністрів та Верховної Ради України. 24.11.2017 ВАЖНО megogo.net.

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