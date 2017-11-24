СК «Мотор Січ» приймає матчі чемпіонату України з гандболу серед юнаків Гравці ЗТР 2 та друга команда СДЮШОР ім. Лагутіна, провели свій черговий поєдинок турніру. Нажаль, колективам не вдалося ввійти до шістки кращих, аби поборотися за медалі найвищого ґатунку. Та незважаючи на це, хлопці не опускають рук, а своєю грою доводять, що можуть скласти гідну конкуренцію лідерам. Поєдинок розпочався доволі динамічно. Команди раз по раз засмучували воротаря суперника. Хоча колектив ЗТР 2 виглядав досить упевнено, СДЮШОР ім. Лагутіна так просто віддати перемогу не збиралися. Боротьба точилася на кожному клаптику поля, гравці, здавалося, не давали шансів один одному і практично вигризали м’яч. За напруженням пристрастей другий тайм не поступався першому. Та все ж, гандболісти ЗТР-2 довели матч до свого логічного завершення і вирвали перемогу з рахунком 44:25. Одразу після цього поєдинку розпочався матч серед команд ЗТР та ДЮСШ № 3. Переможці в своїх групах, колективи змагаються у трійці кращих. Одночасно, в своїх підгрупах грають київські команди. Попереду гандболістів чекає другий етап змагань під назвою «стінка на стінку». 24.11.2017 ВАЖНО megogo.net.

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