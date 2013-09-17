ТРК "Алекс"
В Запорожье бесчеловечно расправились с бродячими собаками

Бесчеловечно и цинично. В Шевченковском районе города на глазах у детей умирали бездомные собаки. Местные жители утверждают – их отравили коммунальщики. На территории одного из дворов в Шевченковском районе ранним утром лежали бездыханные тела бродячих собак. Рядом - школа, на уроке физкультуры занимаются дети. Ужасающую картину предсмертных мук животных увидели ученики, которые и подняли на уши взрослых. Местные жители небезосновательно считают, что животных, которые никогда не проявляли агрессии по отношению к людям, по указанию руководства умертвили работники коммунальных служб. Такой поступок люди считают циничным и бесчеловечным. Как рассказали нам местные жители, через несколько часов после приезда нашей съемочной группы на придомовую территорию приехала машина, в которую один мужчина поспешно затащил мертвых животных, после чего авто быстро покинуло место происшествия. Люди говорят – чтобы виновные понесли должное наказание, намерены обращаться в правоохранительные органы. 

 
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31