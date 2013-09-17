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В Запорожье бесчеловечно расправились с бродячими собаками
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Бесчеловечно и цинично. В Шевченковском районе города на глазах у детей умирали бездомные собаки. Местные жители утверждают – их отравили коммунальщики. На территории одного из дворов в Шевченковском районе ранним утром лежали бездыханные тела бродячих собак. Рядом - школа, на уроке физкультуры занимаются дети. Ужасающую картину предсмертных мук животных увидели ученики, которые и подняли на уши взрослых. Местные жители небезосновательно считают, что животных, которые никогда не проявляли агрессии по отношению к людям, по указанию руководства умертвили работники коммунальных служб. Такой поступок люди считают циничным и бесчеловечным. Как рассказали нам местные жители, через несколько часов после приезда нашей съемочной группы на придомовую территорию приехала машина, в которую один мужчина поспешно затащил мертвых животных, после чего авто быстро покинуло место происшествия. Люди говорят – чтобы виновные понесли должное наказание, намерены обращаться в правоохранительные органы.
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