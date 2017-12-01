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Как бороться с коллекторами в Запорожье
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Письма с угрозами, поддельные судебные решения, обрисованные подъезды. Сегодня коллекторы пошли дальше. Они сделают все, чтобы жизнь должника стало невыносимой. Как бороться с коллекторами? Чем грозят кредиты? И стоит ли доверять быстрым займам и кредитам через интернет? Об этом и не только расскажут наши коллеги в программе «Дэ Юрэ. С точки зрения закона». Сегодня, на телеканале «АЛЕКС», сразу после выпуска новостей в 20:00 не пропустите прямой эфир. Повтор программы 28 сентября в 12:00 и 1 октября в 8:15. Телефоны прямого эфира: 213-91-48 и 213-01-09.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!