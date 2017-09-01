ТРК "Алекс"
IT-форум – 2017 в Запорожье

В пятницу в Запорожье состоится очередная масштабная конференция в сфере интернет технологий. Что нового ожидает гостей и участников мероприятия в этом году, рассказали его организаторы. Открытие IT-форума уже не за горами и в выставочном центре «Казак палац»  вовсю кипит работа – идет монтаж площадок, сцен, баннеров и стендов. На масштабной тематической конференции организаторы рассчитывают принять более трех тысяч гостей. Будет работать шесть потоков, где прозвучат доклады именитых спикеров - it- бизнес, маркетинг и веб-технологии, дизайн, мобильные разработки и свободный лекторий. Хедлайнер форума – Надежда Васильева, директор «Microsoft Украина». Одна из основных целей конференции  - обмен опытом среди разработчиков и перспективы найти поддержку для реализации бизнес – проектов. Изюминкой форума станет битва старт-апов, в которой на суд компетентному жюри представят десять лучших проектов со всей Украины, прошедших предварительный отбор.  Так же на форуме будет работать выставка робототехники, для отдыха посетителей оборудуют лаунж-зону. Мероприятие пройдет 29 сентября в выставочном центре «Казак палац».     
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