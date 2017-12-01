-Пожар в Бердянске. Ночью горело здание, в котором арендуют помещения магазины, аптека и ломбард. Возгорание произошло на чердаке, пожарным понадобилось несколько часов, чтобы его ликвидировать, поскольку мешал сильный ветер. Крыша здания сгорела, внутри все залито водой. Причины пожара устанавливаются.

-Ещё один пожар произошел в селе Преображенка Ореховского района. Там горели два хозяйственных сооружения на территории частного домовладения общей площадью восемнадцать метров квадратных, а также возникла угроза возгорания стоящего рядом жилья. Вызов в службу спасения поступил в восемь двадцать четыре, пожар был полностью ликвидирован в девять тридцать, были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки.