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Криминальные новости Запорожья
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-Снимала драку, осталась без телефона. На улице Школьной женщина делала видеосъемку потасовки, в которой принимал участие её знакомый. Потом она решила вмешаться в конфликт, а проходивший рядом незнакомец предложил продолжить запись на её телефон. Но вместо этого убежал с ним. В результате он был задержан полицейскими у торгового центра вблизи Набережной, женщина его опознала. А вот чем закончилась драка – неизвестно.
-Задержали убийцу. Внимание патрульных в Заводском районе привлек мужчина. Проверив его данные по базе, полицейские выяснили, что он с 2012 привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, драки, состоял на учете как семейный насильник, а с прошлого года находится в розыске за убийство по неосторожности.
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