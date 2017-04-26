-Снимала драку, осталась без телефона. На улице Школьной женщина делала видеосъемку потасовки, в которой принимал участие её знакомый. Потом она решила вмешаться в конфликт, а проходивший рядом незнакомец предложил продолжить запись на её телефон. Но вместо этого убежал с ним. В результате он был задержан полицейскими у торгового центра вблизи Набережной, женщина его опознала. А вот чем закончилась драка – неизвестно.

-Задержали убийцу. Внимание патрульных в Заводском районе привлек мужчина. Проверив его данные по базе, полицейские выяснили, что он с 2012 привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, драки, состоял на учете как семейный насильник, а с прошлого года находится в розыске за убийство по неосторожности.