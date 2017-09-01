ТРК "Алекс"
Пенсионная реформа

Что получат пенсионеры. Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты о повышении пенсий прошел первое чтение, второе назначено на третье октября. Если его примут, то с начала следующего месяца ожидается перерасчет выплат. Как это будет – прокомментировали в пенсионном фонде области. Законопроект о пенсионной реформе предполагает изменения в 32 законодательных актах. Часть из них должна вступить в силу с 1 октября этого года, остальные – уже в следующем году. Самая главная новация – осовременивание пенсий. Прежде всего, привяжут к новой минимальной зарплате.  Как утверждают в органах пенсионного фонда, к перерасчету пенсий в октябре готовы. Ожидается, что под перерасчет в области попадут около 450 тысяч пенсионеров. Это потребует дополнительно 385 млн. гривен в месяц. Таким образом, в октябре эти пенсионеры получат от 200 до тысячи гривен больше. Если закон конечно же будет принят. 

  
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 