Пенсионная реформа Что получат пенсионеры. Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты о повышении пенсий прошел первое чтение, второе назначено на третье октября. Если его примут, то с начала следующего месяца ожидается перерасчет выплат. Как это будет – прокомментировали в пенсионном фонде области. Законопроект о пенсионной реформе предполагает изменения в 32 законодательных актах. Часть из них должна вступить в силу с 1 октября этого года, остальные – уже в следующем году. Самая главная новация – осовременивание пенсий. Прежде всего, привяжут к новой минимальной зарплате. Как утверждают в органах пенсионного фонда, к перерасчету пенсий в октябре готовы. Ожидается, что под перерасчет в области попадут около 450 тысяч пенсионеров. Это потребует дополнительно 385 млн. гривен в месяц. Таким образом, в октябре эти пенсионеры получат от 200 до тысячи гривен больше. Если закон конечно же будет принят. ВАЖНО megogo.net.

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