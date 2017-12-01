В Запорожье провели комплексное обследование пассажиропотоков Сколько поездок совершается ежедневно? Сколько сегодня в городе маршрутов? Какие транспортные проблемы назрели? Последнее пассажиро обследование такого рода проводили еще в 1989 году. За эти 28 лет изменилось многое, и сегодня наконец стала известна общая картина пассажирских перевозок в городе. Итак, запорожцы каждый день совершают более 600 тысяч поездок, а всего в городе более 100 разных маршрутов. То есть весь муниципальный транспорт убыточный по определению. Ведь в коммунальном предприятии «Электротранс» придерживаются законов и возят льготные категории бесплатно. Подвижной состав городского общественного транспорта оставляет желать лучшего. Львиная его доля приходится на частные маршрутки, около 600 единиц из них – переделанные грузовые машины, типа «Спринтер». В городе намерены проблему решить кардинально. Так как заставить частников приобретать пассажирские автобусы большой вместимости нельзя, решили закупить сами. Всего нужно 150 автобусов класса 1. Как отметил Сергей Мешок, часть денег на автобусы попросят в Европейском банке реконструкции и развития, еще ждут переговоров с государственным банком Германии. А на ближайшей сессии горсовета вынесут вопрос о приобретении в лизинг первых 35 автобусов. Одним словом «Спринтеры» будут выживать с центральных улиц. Способствовать этому будет и открытие 9 новых автобусных маршрутов. При этом часть «дублирующихся» маршрутов закроют, а часть видоизменят. Новые маршруты будут за коммунальным транспортом. По мере покупки автобусов будут открывать и маршруты. Это будут удобные и длинные маршруты, проходящие через проспект, соединяющие все концы города с центром. При таком развитии событий частным перевозчикам придется довольствоваться межрайонными маршрутами. Все эти изменения планируют реализовать в течении нескольких лет. ВАЖНО megogo.net.

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