В преддверии профессионального праздника педагогов поздравили представители Шевченковской районной администрации, профильного департамента горсовета и коллектив предприятия «МОТОР СИЧ» в лице его почетного Президента Вячеслава Богуслаева. Торжественное мероприятие прошло в концертном зале дворца культуры имени Шевченко. В Шевченковском районе города находится 25 школ и 18 дошкольных учреждений. Более тысячи педагогов передают свои знания детям и дают им путевку во взрослую жизнь. В концертном зале ДК имени Шевченко собрались педагоги Шевченковского района. Слова благодарности и поздравления с профессиональным праздником звучали в честь представителей этой непростой, но благородной профессии.

Вячеслав Богуслаев, Президент АО «МОТОР СИЧ», народный депутат Украины: «коллектив предприятия «МОТОР СИЧ» и все входящие в него структурные подразделения поздравляют наших учителей с замечательным днем учителя, этот день всенародный праздник, в этот день каждый из нас вспоминает своего первого учителя, потому что школа дает начало всему». Именно поэтому, с учетом современных реалий, необходимо ежегодно обновлять и совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений. Такая поддержка для школ и дошкольных заведений стала неотъемлемой составляющей социальной политики предприятия «МОТОР СИЧ». С концертной программой перед педагогами выступили участники творческих коллективов Шевченковского района. За высокий профессионализм, преданность делу, плодотворную общественную деятельность, а так же по случаю профессионального праздника грамотами районной администрации были награждены несколько директоров учебных заведений, а так же руководитель территориального отдела образования по Шевченковскому району.