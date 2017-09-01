На 15 внеочередную сессию было вынесено 35 вопросов, касающихся хозяйственных и финансовых аспектов жизнедеятельности края. Перед началом сессии одна из фракций делает заявление, что не будет голосовать, пока в повестку дня не будут включены все вопросы, которые прошли комиссии. У другой – претензии к регламенту, и даже обращаются в суд, чтобы признать это заседание не правомочным. На самом деле приступить к рассмотрению актуальных вопросов депутаты не могут уже два месяца. Прошлую сессию закрыли так и не начав.

В своих выступлениях депутаты инициируют обращение к президенту с требованием не допустить снижения уровня образования в школах из-за принятия нового закона, по которому учебный процесс будет исключительно на украинском, а число предметов в старших классах сокращено с 22 до 9. Озабоченность вызывает и возможное ограничение полетов через Запорожские аэропорт. На сессии депутаты утверждают увольнение и.о. главврача детского санатория. Не поддерживают новую редакцию положения детского дома-интерната, передачу в аренду ряда объектов, и дают разрешение облводоканалу на продолжение срока договора займа. Также решениями сессии передаются на баланс ряд введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры.