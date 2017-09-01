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Запорожские пляжные волейболистки - Валентина Давыдова и Евгения Щипкова, удачно завершают этот сезон
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На днях девушки соревновались на международном турнире серии «Сателлит» в Румынии. Стартовав с победы над бельгийкой, дальше запорожанки волей жребия встретились с соотечественницами - киевскими сестрами Махно. Как и в финале чемпионата Украины, сильнее были столичные волейболистки 2: 1. Но Валентина и Евгения реабилитировались в утешительном туре, и все-таки добрались до финала победив пары из Швеции, Франции, Румынии и России. В борьбе за золото Евгении и Валентине противостояли бронзовые призеры чемпионата Германии. Битва продолжалась почти час, в итоге главный трофей румынского сателлитов достался немкам, которые победили 2: 1 Сестры Махно тоже составили компанию нашим волейболисткам на пьедестале, завоевав бронзу.
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