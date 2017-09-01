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Плантации конопли в Запорожской области
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Сотрудники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками управления «КОРД» провели санкционированные обыски по месту жительства жителей Мелитополя. С теплицы, которую устроил на приусадебном участке гражданин 1979 года рождения, изъяли кусты конопли с признаками культивации. Также у него обнаружили около 300 граммов наркотического вещества в высушенном состоянии. Кроме этого, насаждения конопли с явными признаками культивации нашли у ранее судимого жителя Мелитополя 1988 года рождения.
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