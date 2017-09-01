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Стипендии деятелям культуры
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Указом президента Украины были назначены стипендии для заслуженных деятелей культуры и искусств. В их числе - двое запорожцев - гончар-керамист, заслуженный мастер народного творчества Украины Александр Вильчинский и ведущий мастер сцены театра имени Магара, народный артист Украины Александр Гапон. Стипендии назначены сроком на два года.
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