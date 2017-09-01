Указом президента Украины были назначены стипендии для заслуженных деятелей культуры и искусств. ((Титр: фото)) В их числе - двое запорожцев - гончар-керамист, заслуженный мастер народного творчества Украины Александр Вильчинский и ведущий мастер сцены театра имени Магара, народный артист Украины Александр Гапон. Стипендии назначены сроком на два года

Указом президента Украины были назначены стипендии для заслуженных деятелей культуры и искусств. В их числе - двое запорожцев - гончар-керамист, заслуженный мастер народного творчества Украины Александр Вильчинский и ведущий мастер сцены театра имени Магара, народный артист Украины Александр Гапон. Стипендии назначены сроком на два года.