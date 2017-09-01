Ранее судимая женщина 33 лет совершала кражи вещей и мобильных телефонов. Ее задержали сотрудники уголовного розыска. Из магазина по улице Северокольцевая она похитили детскую одежду. Кроме одежды из магазинов, злоумышленница воровала мобильные телефоны с прилавков и сумок горожан. В настоящее время доказана ее причастность к шести кражам на территории Коммунарского района.

Ранее судимая женщина 33 лет совершала кражи вещей и мобильных телефонов. Ее задержали сотрудники уголовного розыска. Из магазина по улице Северокольцевая она похитили детскую одежду. Кроме одежды из магазинов, злоумышленница воровала мобильные телефоны с прилавков и сумок горожан. В настоящее время доказана ее причастность к шести кражам на территории Коммунарского района.