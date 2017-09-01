Бесчеловечно и цинично. В Шевченковском районе города на глазах у детей умирали бездомные собаки. Местные жители утверждают – их отравили коммунальщики.

На территории одного из дворов в Шевченковском районе ранним утром лежали бездыханные тела бродячих собак. Рядом - школа, на уроке физкультуры занимаются дети. Ужасающую картину предсмертных мук животных увидели ученики, которые и подняли на уши взрослых.

-Прибежали, мне позвонили дети в домофон – выйдите – собаки корчатся в страшных муках, ребенку плохо стало с этого подъезда, он увидел это все, рассказала жительница Шевченковского района Татьяна Цвиркун.

Местные жители небезосновательно считают, что животных, которые никогда не проявляли агрессии по отношению к людям, по указанию руководства умертвили работники коммунальных служб

-Вчера мастер дала указание убрать собак – сегодня утром уборщицы их потравили – насыпали им порошка, в кашу, скорее всего, потому каша вон рассыпана, говорит жительница Шевченковского района Татьяна Цвиркун.

Такой поступок люди считают циничным и бесчеловечным

Как рассказала Лилия Костенко, жительница Шевченковского района, мы все люди разные, некоторые добрые, некоторые злые, но дело в том, что собаки безобидные – они никогда ни на кого не напали, не покусали, их люди, дети гладили, люди подкармливали, ну зачем было травить, это ужасный поступок, это необъяснимый никем поступок – ну вот зачем лишать жизни, человек не имеет права это делать.

Как рассказали местные жители, через несколько часов после приезда съемочной группы на придомовую территорию приехала машина, в которую один мужчина поспешно затащил мертвых животных, после чего авто быстро покинуло место происшествия. Люди говорят – чтобы виновные понесли должное наказание, намерены обращаться в правоохранительные органы.