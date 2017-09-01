ТРК "Алекс"
Бытовые отходы и полигоны в Запорожье

Что делать с полигонами бытовых отходов. Согласно изменениям в законодательстве с 1 января следующего года запрещается захоронение не переработанных бытовых отходов. Какова ситуация сегодня и что делать дальше – обсуждали в ходе круглого стола в облгосадминистрации.

Сейчас на территории области действуют 113 полигонов и свалок бытовых отходов. Средний показатель наполненности – 80%, ресурс быстро исчерпывается. Продолжается строительство еще нескольких полигонов твердых бытовых отходов. В следующем году собираются ввести в эксплуатацию полигон №3 в Запорожье, а также Гуляйполе, Великобелозерке и Каменско-Днепровском.

По информации райадминистраций, только во втором квартале этого года выявлены 176 стихийных свалок.

Представителей территорий агитируют активно выделять землю и оформлять документы на полигоны. Однако за пределами населенных пунктов громады пока что не ее хозяева. Так что,  например, в Кирилловке госгеокадастр 3 года не может рассмотреть заявку.

При помощи департамента облгосадминистрации собираются предложить громадам те участки, на которые они смогут рассчитывать в рамках децентрализации.
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