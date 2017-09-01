|
Бытовые отходы и полигоны в Запорожье
|
Что делать с полигонами бытовых отходов. Согласно изменениям в законодательстве с 1 января следующего года запрещается захоронение не переработанных бытовых отходов. Какова ситуация сегодня и что делать дальше – обсуждали в ходе круглого стола в облгосадминистрации.
Сейчас на территории области действуют 113 полигонов и свалок бытовых отходов. Средний показатель наполненности – 80%, ресурс быстро исчерпывается. Продолжается строительство еще нескольких полигонов твердых бытовых отходов. В следующем году собираются ввести в эксплуатацию полигон №3 в Запорожье, а также Гуляйполе, Великобелозерке и Каменско-Днепровском.
По информации райадминистраций, только во втором квартале этого года выявлены 176 стихийных свалок.
Представителей территорий агитируют активно выделять землю и оформлять документы на полигоны. Однако за пределами населенных пунктов громады пока что не ее хозяева. Так что, например, в Кирилловке госгеокадастр 3 года не может рассмотреть заявку.
При помощи департамента облгосадминистрации собираются предложить громадам те участки, на которые они смогут рассчитывать в рамках децентрализации.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!