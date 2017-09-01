Юные творцы в Запорожье делились гармонией красок и настроения Гармония красок и настроения. В городском фотоклубе открылась выставка работ воспитанников арт-студии Светланы Ворончихиной. С чего начинается живопись и что можно достичь за весьма короткое время – показывают на выставке студии «Гармония». Ее воспитанники не стесняются в выборе красок – масло, акварель, акрил. В радужном льве, натюрморте с цветами и украиночке Анна использовала все три техники. Рисовать она начала под присмотром мамы чуть ли не с самого рождения. Самому юному участнику выставки – всего 5, самому старшему – уже за 60. Выбор тем и сюжетов – тоже самый широкий. От детства и котиков до любовных отношений и пейзажей из страны грез. Эта выставка для многих ее участников – первая и возможно самая большая ступень в творческом развитии. Но главное у них есть уверенность, что за холстом и красками прячется нечто гораздо большее – внутренняя гармония. А это на самом деле дорогого стоит. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Сентябрь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30