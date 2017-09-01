ТРК "Алекс"
Юные творцы в Запорожье делились гармонией красок и настроения

Гармония красок и настроения. В городском фотоклубе открылась выставка работ воспитанников арт-студии Светланы Ворончихиной.  С чего начинается живопись и что можно достичь за весьма короткое время – показывают на выставке студии «Гармония». Ее воспитанники не стесняются в выборе красок – масло, акварель, акрил. В радужном льве, натюрморте с цветами и украиночке Анна использовала все три техники. Рисовать она начала под присмотром мамы чуть ли не с самого рождения. Самому юному участнику выставки – всего 5, самому старшему – уже за 60. Выбор тем и сюжетов – тоже самый широкий. От детства и котиков до любовных отношений и пейзажей из страны грез. Эта выставка для многих ее участников – первая и возможно самая большая ступень в творческом развитии. Но главное у них есть уверенность, что за холстом и красками прячется нечто гораздо большее – внутренняя гармония. А это на самом деле дорогого стоит. 

 
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